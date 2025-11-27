Турция готова направить миротворцев на Украину после конца конфликта
До начала любых переговоров о возможном участии Турции в международных силах обеспечения безопасности на Украине необходимо установить режим прекращения огня в этом конфликте. Об этом заявило турецкое минобороны, передает TRT World.
В оборонном ведомстве считают, что, помимо режима прекращения огня нужно «установить рамки миссии с четко определенным мандатом и определить объем участия каждой страны».
«Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в нашем регионе», – отметили в министерстве.
25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон сформируют рабочую группу по разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Он говорил, что в работе группы примут участие Турция, которая, как подчеркнул Макрон, «играет ключевую роль в морской сфере», а также США, которые подключатся к этому формату впервые.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса.