Турция готова направить миротворцев на Украину после конца конфликта

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон сформируют рабочую группу по разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Он говорил, что в работе группы примут участие Турция, которая, как подчеркнул Макрон, «играет ключевую роль в морской сфере», а также США, которые подключатся к этому формату впервые.