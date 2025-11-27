Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Турция готова направить миротворцев на Украину после конца конфликта

Ведомости

До начала любых переговоров о возможном участии Турции в международных силах обеспечения безопасности на Украине необходимо установить режим прекращения огня в этом конфликте. Об этом заявило турецкое минобороны, передает TRT World.

В оборонном ведомстве считают, что, помимо режима прекращения огня нужно «установить рамки миссии с четко определенным мандатом и определить объем участия каждой страны».

«Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в нашем регионе», – отметили в министерстве.

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон сформируют рабочую группу по разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Он говорил, что в работе группы примут участие Турция, которая, как подчеркнул Макрон, «играет ключевую роль в морской сфере», а также США, которые подключатся к этому формату впервые.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её