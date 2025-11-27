Atlantic: Зеленский не хочет уступать Донбасс из-за президентских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на территориальные уступки в рамках процесса урегулирования конфликта из-за страха проиграть будущие выборы главы государства. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в материале для Atlantic со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.
Близкий помощник Зеленского рассказал журналисту, что если украинский лидер «отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах».
Несмотря на то, что на Украине избрали тактику согласия с президентом США Дональдом Трампом, в действительности Киев намерен всячески противиться требованию о выводе войск с территории Донбасса, пишет Шустер.
Собеседники журналиста подчеркнули, что Киев согласен на любые форматы прекращения огня, кроме сдачи территорий. По их словам, это может привести к тупику в переговорах.
26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.