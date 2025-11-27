Atlantic: Зеленский не хочет уступать Донбасс из-за президентских выборов

26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.