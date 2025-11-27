Захарова: утечки о мирном плане США нужны для срыва дипломатических действий
Утечки информации и вбросы по плану, разработанному Белым домом для достижения урегулирования на Украине, призваны сорвать дипломатический процесс и контакты, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат также отметила, что Москва проинформирует, когда будут запланированы контакты РФ и США для обсуждения американского документа.
27 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия видит, как в мире предпринимаются многократные попытки спекуляций на теме переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, «всему свое время». Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что необходимые информационные сообщения будут опубликованы, когда все будет известно.
Кроме того, 26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что утечки данных о телефонных переговорах Москвы и Вашингтона могут свидетельствовать о том, что предпринимаются попытки срыва мирного процесса. Представитель Кремля подчеркнул, что не стоит придавать им излишнего значения.