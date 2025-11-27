Рябков: Москва наблюдает попытки спекуляции на теме переговоров по Украине

27 ноября замминистра также говорил, что Россия не хочет участвовать в каких-либо «грязных играх» и поддерживает только проведение нормальных и спокойных переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, 26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что утечки сведений о телефонных переговорах Москвы и Вашингтона могут свидетельствовать о попытках сорвать мирный процесс. По словам представителя Кремля, не стоит придавать им излишнего значения.