Рябков: Москва наблюдает попытки спекуляции на теме переговоров по Украине
Россия видит многократные попытки спекуляций на теме переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Все находится в динамике. Мы многократно уже видели в последние дни попытки спекулировать на том, что возможно и что невозможно. Поэтому всему свое время. Когда ясность будет, тогда будут соответствующие информационные сообщения», – подчеркнул он.
27 ноября замминистра также говорил, что Россия не хочет участвовать в каких-либо «грязных играх» и поддерживает только проведение нормальных и спокойных переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, 26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что утечки сведений о телефонных переговорах Москвы и Вашингтона могут свидетельствовать о попытках сорвать мирный процесс. По словам представителя Кремля, не стоит придавать им излишнего значения.
26 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков посчитал, говоря об утечках информации, что «это никуда не годится». Он отметил, что «кто-то сливает» данные, но делает это не российская сторона. В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину политик рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако эти диалоги носят закрытый характер.