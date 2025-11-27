Рябков: РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США
Россия выступает за проведение нормальных и спокойных переговоров с США по украинскому урегулированию и не намерена участвовать в каких-либо «грязных играх». Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил «РИА Новости».
«Нам нужен просто нормальный, спокойный процесс, в пользу чего мы и выступаем», – подчеркнул дипломат, комментируя ситуацию с утечкой информации о переговорах помощника президента России Юрия Ушакова и специального посланника США Стива Уиткоффа.
26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования. По мнению представителя Кремля, не стоит придавать им излишнего значения.
Ушаков также комментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона – по его словам, «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» материал Bloomberg, в котором содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Согласно утверждению агентства, оно располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.