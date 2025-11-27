Рябков: РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США

Ушаков также комментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона – по его словам, «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.