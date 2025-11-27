Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США

Ведомости

Россия выступает за проведение нормальных и спокойных переговоров с США по украинскому урегулированию и не намерена участвовать в каких-либо «грязных играх». Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил «РИА Новости».

«Нам нужен просто нормальный, спокойный процесс, в пользу чего мы и выступаем», – подчеркнул дипломат, комментируя ситуацию с утечкой информации о переговорах помощника президента России Юрия Ушакова и специального посланника США Стива Уиткоффа.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования. По мнению представителя Кремля, не стоит придавать им излишнего значения.

Как на переговоры с США может повлиять утечка «разговора» Уиткоффа и Ушакова

Политика / Международные новости

Ушаков также комментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона – по его словам, «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» материал Bloomberg, в котором содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Согласно утверждению агентства, оно располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её