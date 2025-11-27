Газета
Путин рассказал о планах строительства АЭС малой мощности в Киргизии

У России и Киргизии в планах есть строительство АЭС малой мощности в республике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек.

Он отметил, что Москва готова реализовать данный проект, если Бишкек примет такое решение.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет проекты по строительству АЭС малой мощности.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 26 ноября в эфире телеканала «Россия 1» говорил, что сейчас Киргизия активно развивает энергетическую сферу и уже находится в шаге от решения по строительству атомной электростанции.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. На следующий день в «Ынтымак Ордо» прошли переговоры российского лидера с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Последний назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия.

