Путин: «сливы» телефонных разговоров по Украине могут быть фейками

Президент Владимир Путин заявил, что появившиеся в СМИ «слитые» телефонные разговоры, касающиеся украинской тематики, могут быть фейками. Об этом он заявил на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

Путин также подчеркнул, что сам факт несанкционированной публикации телефонных переговоров представляет собой уголовное преступление.

26 ноября Bloomberg опубликовал, как утверждалось, стенограмму телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Агентство утверждало, что располагает записью беседы, где обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по урегулированию конфликта на Украине. Дмитриев назвал эту публикацию фейком.

