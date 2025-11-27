Путин назвал чушью опалу Лаврова

20 октября Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа. На следующий день стало известно, что встреча Лаврова и Рубио отложена. После этого Лавров стал реже появляться на публике, и появились слухи, что министр якобы «попал в опалу».