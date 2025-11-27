Путин назвал чушью опалу Лаврова

Путин назвал чушью опалу ЛавроваГлава МИД РФ готовится ко встречи с американцами
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Бишкек назвал чушью утверждения, что глава МИД России Сергей Лавров «попал в опалу».
Глава государства рассказал, что министр работает по своему графику. Сейчас он готовится к встрече с американскими партнерами.
20 октября Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа. На следующий день стало известно, что встреча Лаврова и Рубио отложена. После этого Лавров стал реже появляться на публике, и появились слухи, что министр якобы «попал в опалу».
7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал сообщения СМИ о том, что телефонный разговор министра иностранных дел России с Рубио привел к отмене саммита. 10 ноября Песков сообщил, что Лавров продолжает активно работать. Он появится в публичном пространстве, когда будут соответствующие мероприятия, рассказал пресс-секретарь президента.