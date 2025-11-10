Песков пообещал, что Лавров скоро появится на публике
Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает активно работать. Он появится в публичном пространстве, когда будут соответствующие мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти все сообщения абсолютно ложные. Не надо на них обращать внимание. Все нормально», – опроверг Песков заявления об «опале» Лаврова.
7 ноября Песков уже опровергал сообщения СМИ о том, что телефонный разговор министра иностранных дел РФ с госсекретарем США Марко Рубио привел к отмене готовящегося в Будапеште российско-американского саммита. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Лавров продолжает исполнять свои обязанности на посту министра иностранных дел.
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На следующий день CNN сообщал, что встреча Лаврова и Рубио отложена. Один из источников телеканала рассказал, что у главы МИД РФ и госсекретаря США были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.