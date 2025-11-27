Путин: РФ готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности

В ходе пресс-конференции президент также рассказал, что Россия ждет переговорщиков из США в Москве в первой половине следующей недели. По его словам, российскую сторону на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, а также представители МИДа. Состав американской делегации, как отметил Путин, определит президент США Дональд Трамп.