Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: РФ готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности

Ведомости

Россия готова совместно с США проработать вопросы стратегической стабильности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы готовы вместе с американской администрацией подумать по всем вопросам, касающимся стратегической стабильности», – отметил глава государства.

В ходе пресс-конференции президент также рассказал, что Россия ждет переговорщиков из США в Москве в первой половине следующей недели. По его словам, российскую сторону на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, а также представители МИДа. Состав американской делегации, как отметил Путин, определит президент США Дональд Трамп.

26 ноября Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф намерен встретиться с Путиным в Москве. Американский лидер добавлял, что к нему может присоединиться зять президента США Джаред Кушнер.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте