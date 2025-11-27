Путин: РФ готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности
Россия готова совместно с США проработать вопросы стратегической стабильности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы готовы вместе с американской администрацией подумать по всем вопросам, касающимся стратегической стабильности», – отметил глава государства.
В ходе пресс-конференции президент также рассказал, что Россия ждет переговорщиков из США в Москве в первой половине следующей недели. По его словам, российскую сторону на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, а также представители МИДа. Состав американской делегации, как отметил Путин, определит президент США Дональд Трамп.
26 ноября Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф намерен встретиться с Путиным в Москве. Американский лидер добавлял, что к нему может присоединиться зять президента США Джаред Кушнер.