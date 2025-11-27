Подозреваемого по делу «Северных потоков» экстрадировали из Италии в Германию
Гражданин Украины, подозреваемый в организации подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 г., был доставлен в Германию после того, как Верховный суд Италии одобрил его экстрадицию. Об этом сообщает Reuters.
По данным следствия, мужчина является участником группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах в районе датского острова Борнхольм. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционном саботаже и уничтожении критически важных объектов инфраструктуры.
Подозреваемый, задержанный в августе в Римини по европейскому ордеру на арест, отрицал участие в диверсии и сопротивлялся выдаче. Его адвокат Никола Канестрини заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор в Германии.
27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова в Германию. Его адвокат говорил, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.
4 ноября Канестрини сообщил, что его подопечный объявил голодовку. Кузнецов требует, чтобы в тюрьме соблюдались его «основные права», в том числе право на достаточное питание, здоровую окружающую среду и другие.