Подозреваемого по делу «Северных потоков» экстрадировали из Италии в Германию

27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова в Германию. Его адвокат говорил, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.