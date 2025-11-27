Европарламент принял резолюцию о новых регионах России
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой содержится обязательство никогда не признавать новые регионы России. Документ доступен на сайте европейского ведомства.
На пленарном заседании резолюцию приняли большинством голосов – 401 голосом «за», 70 «против» и 90 воздержавшихся. В документе прописано, что участие Европы необходимо в любых мирных переговорах по Украине. Такое решение объясняется тем, что исход конфликта скажется на всей системе европейской безопасности. Европейские депутаты заявили: «Ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе – без Европы».
Кроме того, в резолюции указано, что двойственная политика Вашингтона в отношении Киева наносит ущерб достижению прочного мира. Европарламент подчеркивает, что Украина имеет право свободно выбирать союзы в сфере безопасности и политики, без права вето со стороны России. Депутаты выступили за репарационный кредит для Украины из замороженных российских активов. Европейский парламент также настаивает, чтобы санкции Евросоюза против России не снимались до вступления в силу мирного соглашения.
Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и являются рекомендательными.
24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» для Украины еще более актуальным на фоне переговоров по мирному урегулированию.