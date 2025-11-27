Европарламент принял резолюцию о новых регионах России

Кроме того, в резолюции указано, что двойственная политика Вашингтона в отношении Киева наносит ущерб достижению прочного мира. Европарламент подчеркивает, что Украина имеет право свободно выбирать союзы в сфере безопасности и политики, без права вето со стороны России. Депутаты выступили за репарационный кредит для Украины из замороженных российских активов. Европейский парламент также настаивает, чтобы санкции Евросоюза против России не снимались до вступления в силу мирного соглашения.