Посол в Бельгии: НАТО готовит население к военному конфликту с Россией

«НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией. В свою очередь ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).