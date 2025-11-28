Посол в Бельгии: НАТО готовит население к военному конфликту с Россией
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к крупной войне с РФ. Дипломат заявил об этом, выступая на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вопросам евразийской безопасности.
«НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией. В свою очередь ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат подчеркнул, что Запад продолжает пытаться вовлечь страны постсоветского пространства и других регионов в свои конфронтационные схемы. Однако эти попытки не увенчались успехом, как и планы нанести стратегическое поражение России. Гончар выразил уверенность, что Западу не удастся посеять раздор между Россией и дружественными ей государствами.
27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ назвал прямой ложью и чушью заявления о якобы подготовке Москвы к нападению на Европу. По словам российского лидера, подобные утверждения безосновательны.
17 ноября министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность начала войны между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, оценка основана на экспертных прогнозах. Писториус также отметил, что Североатлантический альянс внимательно отслеживает процесс восстановления российской армии и анализирует ее потенциальные возможности для проведения атак против государств – членов НАТО.