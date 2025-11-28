Politico: новую версию мирного плана по Украине держат в секрете от Евросоюза
Последняя версия плана по урегулированию украинского конфликта, которая была выработана в результате переговоров Вашингтона и Киева, держится в тайне от Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседник издания назвал эту ситуацию беспрецедентной. Он предположил, что решение скрывать содержание проекта соглашения было принято, чтобы избежать повторения ажиотажа, вызванного утечками в СМИ предыдущей версии плана.
Bloomberg опубликовал материал, в котором содержится якобы стенограмма телефонного разговора помощника президента РФ Юрия Ушакова с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым по Украине. Последний назвал публикацию фейком. Агентство утверждало, что в его распоряжении оказалась запись беседы от 29 октября, в ходе которой якобы рассматривались варианты сотрудничества с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине.
27 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия видит, как в мире предпринимаются многократные попытки спекуляций на теме переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, «всему свое время». Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что необходимые информационные сообщения будут опубликованы, когда все будет известно.