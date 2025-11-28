Politico: новую версию мирного плана по Украине держат в секрете от Евросоюза

27 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия видит, как в мире предпринимаются многократные попытки спекуляций на теме переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, «всему свое время». Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что необходимые информационные сообщения будут опубликованы, когда все будет известно.