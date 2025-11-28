Газета
Главная / Политика /

Россия получила от США согласованный с Украиной план мира

Песков сообщил, что проект соглашения обсудят на следующей неделе
Ведомости

США передали российской стороне параметры согласованного в Женеве плана урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И вот на следующей неделе будет в Москве разговор», – добавил он.

Песков также подчеркнул, что «есть проблемы с легитимностью» у президента Украины Владимира Зеленского в связи с его нежеланием проводить выборы и следовать конституции.

«Но, с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло», – добавил представитель Кремля.

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек заявил, что подписывать документы по урегулированию с украинской властью бессмысленно. Москва хочет договорится с Киевом, но юридически это сейчас невозможно, сказал российский лидер. Он отметил, что этот пункт следует обсуждать на переговорах с США, равно как и все вопросы стратегической стабильности.

Кроме того, Путин анонсировал приезд американской делегации в начале следующей недели.

26 ноября CNN сообщал, что Украина во время переговоров в Женеве не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий в Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.

