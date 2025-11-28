Россия получила от США согласованный с Украиной план мира

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек заявил, что подписывать документы по урегулированию с украинской властью бессмысленно. Москва хочет договорится с Киевом, но юридически это сейчас невозможно, сказал российский лидер. Он отметил, что этот пункт следует обсуждать на переговорах с США, равно как и все вопросы стратегической стабильности.