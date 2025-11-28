Песков рассказал о достаточно напряженном дне в Кремле

28 ноября венгерское издание «444» писало, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Премьер-министр обозначил главной целью визита обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь 2026 г. По его словам, в беседе с президентом России также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.