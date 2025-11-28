Газета
Песков рассказал о достаточно напряженном дне в Кремле

Ведомости

В Кремле 28 ноября достаточно напряженный день. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин вернулся из Бишкека, где принял участие в саммите Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Оценку этим мероприятиям, а также текущей ситуации по разным направления вчера президент дал во время вечернего общения с прессой», – указал Песков.

28 ноября венгерское издание «444» писало, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Премьер-министр обозначил главной целью визита обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь 2026 г. По его словам, в беседе с президентом России также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.

Днем ранее Путин на пресс-подходе по результатам визита в Бишкек подтвердил контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в столице России.

