Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа в Москву

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек говорил, что Россия ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели. Переговорщиками с российской стороны станут помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Состав американкой делегации определит Трамп.