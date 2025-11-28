Газета
Главная / Политика /

Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа в Москву

Ведомости

Кремль проинформирует о точной дате приезда спецопосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Мы сообщим своевременно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф намерен встретиться с Путиным в Москве. По словам американского лидера, к нему может присоединиться зять президента США Джаред Кушнер.

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек говорил, что Россия ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели. Переговорщиками с российской стороны станут помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Состав американкой делегации определит Трамп.

