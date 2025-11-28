Программа перевооружения сил ОДКБ российским оружием пока не готова
Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным программа по перевооружению сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными российскими вооружениями пока не разработана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет лишь об инициативе, которую Путин озвучил накануне. «Она не может быть готова. Такое предложение было только вчера озвучено. Как оно может быть готово», – сказал Песков. При этом он отметил, что государства-члены ОДКБ «в целом позитивно» восприняли идею.
27 ноября на заседании совета ОДКБ Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые доказали свою эффективность в бою.
Он добавил, что Россия будет работать с союзниками по блоку для укрепления военного потенциала ОДКБ. Также в приоритете повышение боеспособности национальных контингентов и улучшение управления коллективными силами.