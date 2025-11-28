Лавров участвует в переговорах Путина и Орбана

28 ноября Орбан прибыл в Москву. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день российский лидер встретится с Орбаном в столице России. Перед вылетом в Москву венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в разговоре с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине, сообщало издание «444».