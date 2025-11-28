Лавров участвует в переговорах Путина и Орбана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Видеозапись беседы главы МИД РФ и его венгерского коллеги Петера Сийярто была опубликована в Telegram-канале телеканала «Звезда».
27 ноября Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек назвал чушью заявления, что глава МИД России Сергей Лавров «попал в опалу». По словам президента, министр работает по своему графику и сейчас готовится к встрече с американскими партнерами.
Слухи об «опале» Лаврова появились после того, как 20 октября глава МИД РФ и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа. На следующий день стало известно, что встреча Лаврова и Рубио отложена, после чего российский министр стал реже появляться на публике.
28 ноября Орбан прибыл в Москву. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день российский лидер встретится с Орбаном в столице России. Перед вылетом в Москву венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в разговоре с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине, сообщало издание «444».