Главная / Политика /

Лавров участвует в переговорах Путина и Орбана

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Видеозапись беседы главы МИД РФ и его венгерского коллеги Петера Сийярто была опубликована в Telegram-канале телеканала «Звезда».

27 ноября Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек назвал чушью заявления, что глава МИД России Сергей Лавров «попал в опалу». По словам президента, министр работает по своему графику и сейчас готовится к встрече с американскими партнерами.

Слухи об «опале» Лаврова появились после того, как 20 октября глава МИД РФ и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа. На следующий день стало известно, что встреча Лаврова и Рубио отложена, после чего российский министр стал реже появляться на публике.

28 ноября Орбан прибыл в Москву. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день российский лидер встретится с Орбаном в столице России. Перед вылетом в Москву венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в разговоре с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине, сообщало издание «444».

