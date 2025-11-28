Telegraph: связь Ермака с коррупционным скандалом грозит сорвать мирный процесс
Если глава офиса украинского президента Андрей Ермак окажется связан с коррупционным скандалом, мирное урегулирование конфликта в стране может быть сорвано. Об этом пишет The Telegraph.
Ермак возглавлял украинскую делегацию в ходе переговоров 23 ноября в Женеве, которые были посвящены обсуждению плана США по урегулированию конфликта, а также на встрече в Абу-Даби 25 ноября.
28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака.
Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором коррупционной схемы.