Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за четыре часа
В период с 13:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Брянской области ПВО сбила шесть дронов, над Курской – три. Две единицы перехвачены над акваторией Азовского моря. Над Ростовской и Орловской областями уничтожено по одному беспилотнику.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 28 ноября силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – 46 – пришлось на Ростовскую область. Еще 30 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 29 – в Крыму и 12 – над Черным морем.
Мэр Новороссийская Андрей Кравченко сообщал, что после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября зафиксированы повреждения 227 квартир и 48 частных домовладений. Есть полностью разрушенные квартиры.