Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за четыре часа

По данным оборонного ведомства, в ночь на 28 ноября силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – 46 – пришлось на Ростовскую область. Еще 30 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 29 – в Крыму и 12 – над Черным морем.