Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за четыре часа

Ведомости

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области ПВО сбила шесть дронов, над Курской – три. Две единицы перехвачены над акваторией Азовского моря. Над Ростовской и Орловской областями уничтожено по одному беспилотнику.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 28 ноября силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – 46 – пришлось на Ростовскую область. Еще 30 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 29 – в Крыму и 12 – над Черным морем.

Мэр Новороссийская Андрей Кравченко сообщал, что после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября зафиксированы повреждения 227 квартир и 48 частных домовладений. Есть полностью разрушенные квартиры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте