Сийярто рассказал об уверенности РФ в том, что саммит с США пройдет в Венгрии
Президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что в случае, если саммит РФ – США состоится, он пройдет в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.
«Президент России заверил нас, что если и состоится мирный саммит, то он, несомненно, пройдет в Будапеште», – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства в видеообращении с Манежной площади, которое опубликовано в Facebook
28 ноября Орбан в ходе переговоров с Путиным отметил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения диалогов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.
13 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште до сих пор могут состояться. «Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» – сказал он, но сроки не уточнил. Переговоры должны были пройти в конце октября, однако Трамп отменил встречу, так как посчитал, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса.