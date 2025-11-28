Сийярто рассказал об уверенности РФ в том, что саммит с США пройдет в Венгрии

13 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште до сих пор могут состояться. «Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» – сказал он, но сроки не уточнил. Переговоры должны были пройти в конце октября, однако Трамп отменил встречу, так как посчитал, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса.