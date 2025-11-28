В Госдуму внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Индии о порядке отправки солдат, военных кораблей и самолетов на территории друг друга. Это следует из думской электронной базы.
Соглашение об отправке военных было подписано в феврале 2025 г. в Москве. Оно определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Документ будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.
В ноябре 2024 г. РФ и Индия договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений.
27 июня этого года минобороны Индии сообщило, что Индия и Россия обсудили ускоренную поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, истребителей Су-30 MKИ и приобретение критически важной военной техники. Особое внимание при контактах уделялось противовоздушной обороне, ракетам класса «воздух – воздух», современным технологиям и модернизации авиационных платформ.