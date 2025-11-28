В Госдуму внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных

Соглашение об отправке военных было подписано в феврале 2025 г. в Москве. Оно определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Документ будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.