Индия и Россия обсудили поставки ЗРК С-400 в короткие сроки

Ведомство подчеркнуло, что данная встреча стала одной из ключевых в последнее время на фоне операции «Синдур» и необходимости ускоренного наращивания оборонного производства. Особое внимание уделялось таким направлениям, как противовоздушная оборона, ракеты класса «воздух – воздух», современные технологии и модернизация авиационных платформ.