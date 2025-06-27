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Индия и Россия обсудили поставки ЗРК С-400 в короткие сроки

Ведомости

Индия и Россия обсудили ускоренную поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, истребителей Су-30 MKИ и приобретение критически важной военной техники. Об этом сообщило индийское министерство обороны по итогам встречи министров обороны двух стран Андрея Белоусова и Раджнатха Сингха в китайском Циндао.

Ведомство подчеркнуло, что данная встреча стала одной из ключевых в последнее время на фоне операции «Синдур» и необходимости ускоренного наращивания оборонного производства. Особое внимание уделялось таким направлениям, как противовоздушная оборона, ракеты класса «воздух – воздух», современные технологии и модернизация авиационных платформ.

«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», – приводит ТАСС заявление ведомства.

По данным индийского военного ведомства, Сингх и Белоусов провели углубленные переговоры по широкому кругу вопросов, включая текущую геополитическую ситуацию, трансграничный терроризм и российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере.

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил важную роль систем С-400, закупленных у России, в ходе операции «Синдур». Он высоко оценил уровень координации действий техники во время операции, назвав его «фантастическим».

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