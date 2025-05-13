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Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в операции «Синдур»

Ведомости

Системы С-400, закупленные Индией у России, имели большое значение в ходе операции «Синдур». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Моди назвал фантастической координацию действий техники во время операции.

«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы [разработанные в рамках программы] "Сделано в Индии", такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», – сказал премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

Моди обратил внимание на наличие у Индии доступа к «новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять».

В октябре 2018 г. «Рособоронэкспорт» заключил с минобороны Индии контракт на поставку пяти полковых комплектов (10 дивизионов) зенитных ракетных систем С-400. Стоимость сделки оценивалась в $5,4 млрд.

Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане 7 мая. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан обвинение отверг и назвал удары Индии по своей территории актом войны.

10 мая было достигнуто соглашение о прекращении огня между конфликтующими странами. Глава МИД Индии Викрам Мисри уточнял, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. 12 мая Моди заявил, что удары по Пакистану в рамках операции «Синдур» приостановлены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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