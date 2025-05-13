Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в операции «Синдур»
Системы С-400, закупленные Индией у России, имели большое значение в ходе операции «Синдур». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Моди назвал фантастической координацию действий техники во время операции.
«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы [разработанные в рамках программы] "Сделано в Индии", такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», – сказал премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).
Моди обратил внимание на наличие у Индии доступа к «новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять».
В октябре 2018 г. «Рособоронэкспорт» заключил с минобороны Индии контракт на поставку пяти полковых комплектов (10 дивизионов) зенитных ракетных систем С-400. Стоимость сделки оценивалась в $5,4 млрд.
Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане 7 мая. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан обвинение отверг и назвал удары Индии по своей территории актом войны.
10 мая было достигнуто соглашение о прекращении огня между конфликтующими странами. Глава МИД Индии Викрам Мисри уточнял, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. 12 мая Моди заявил, что удары по Пакистану в рамках операции «Синдур» приостановлены.