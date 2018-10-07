Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Дорогое небо Индии

«Рособоронэкспорт» заключил с Индией рекордный контракт на $5,4 млрд

Их Россия получит за поставку систем С-400, но подписание контрактов еще на $3,3 млрд отложено
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Одним из важнейших итогов состоявшегося в конце прошлой недели визита президента Владимира Путина в Индию стал контракт «Рособоронэкспорта» с индийским министерством обороны на поставку пяти полковых комплектов (10 дивизионов) зенитных ракетных систем С-400. О его подписании в пятницу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории «Рособоронэкспорта», – приводятся в пресс-релизе госкомпании слова ее гендиректора Александра Михеева. С момента начала в 1960 г. военно-технического сотрудничества СССР и Индии общий объем советских и российских военных поставок в эту страну превысил $65 млрд, добавил он.

Стоимость контракта на С-400 составит около $5,4 млрд, а сами поставки планируется осуществить в 2020–2022 гг., говорят два человека в оборонной промышленности. Ранее контракты на эту зенитную ракетную систему, способную бороться как против аэродинамических целей (самолеты и крылатые ракеты), так и против баллистических ракет, были подписаны с Китаем и Турцией (по четыре дивизиона). В Вооруженные силы России с 2011 г. поставлено более 40 дивизионов С-400.

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