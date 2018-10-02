Кремль подтвердил скорое подписание сделки с Индией о поставке С-400 на $5 млрд
Кремль подтвердил скорое подписание контракта с Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 на несколько миллиардов долларов. Подписание документа состоится во время визита президента России Владимира Путина в Дели 5 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — отметил он. Ушаков добавил, что вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. Он отметил, что связи России и Индии в этой области «носят давнишний, традиционный характер».
По словам Ушакова, в результате Дели получит современный комплекс ПВО, превосходящий по характеристикам аналогичные комплексы других стран.
Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, сообщало индийское издание The Times of India. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times со ссылкой на источники. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.