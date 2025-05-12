Индия приостановила удары по Пакистану
Удары по Пакистану в рамках индийской военной операции «Синдур» приостановлены. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Моди уточнил, что Нью-Дели будет принимать дальнейшие решения в соответствии с действиями Исламабада. По его словам, индийские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Если на Индию будет совершено нападение, страна ответит на него и ударит по корням терроризма.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение, а затем назвал удары Индии по своей территории актом войны.
Напряженность между Индией и Пакистаном начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым новость сообщил президент США Дональд Трамп, позднее ее подтвердили власти Индии и Пакистана. Глава МИД Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. Следующий раунд телефонных переговоров ожидается 12 мая.