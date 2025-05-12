Индия приостановила удары по Пакистану

7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение, а затем назвал удары Индии по своей территории актом войны.