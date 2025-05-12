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Индия приостановила удары по Пакистану

Ведомости

Удары по Пакистану в рамках индийской военной операции «Синдур» приостановлены. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Операция взята на паузу», – приводит его слова телеканал NDTV.

Моди уточнил, что Нью-Дели будет принимать дальнейшие решения в соответствии с действиями Исламабада. По его словам, индийские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Если на Индию будет совершено нападение, страна ответит на него и ударит по корням терроризма.

7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение, а затем назвал удары Индии по своей территории актом войны.

Напряженность между Индией и Пакистаном начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым новость сообщил президент США Дональд Трамп, позднее ее подтвердили власти Индии и Пакистана. Глава МИД Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. Следующий раунд телефонных переговоров ожидается 12 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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