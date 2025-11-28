Медведев: Зеленский нелегитимен и не должен подписывать мирный договор

В этот же день сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в доме Ермака. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.