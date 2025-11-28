Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: Зеленский нелегитимен и не должен подписывать мирный договор

Ведомости

Действующий президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому он не должен быть тем, кто подпишет мирный договор с Москвой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, <...> ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», – написал политик.

28 ноября Зеленский подписал указ об отставке руководителя своей администрации Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе республики. По словам украинского лидера, глава офиса подал в отставку сам.

В этот же день сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в доме Ермака. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте