Медведев: Зеленский нелегитимен и не должен подписывать мирный договор
Действующий президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому он не должен быть тем, кто подпишет мирный договор с Москвой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере Max.
«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, <...> ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», – написал политик.
28 ноября Зеленский подписал указ об отставке руководителя своей администрации Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе республики. По словам украинского лидера, глава офиса подал в отставку сам.
В этот же день сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в доме Ермака. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.