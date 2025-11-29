Орбан на ужине в ресторане русской кухни попробовал блины с икрой и сало
В меню премьер-министра Виктора Орбана на ужине в ресторане «Живаго» в Москве были блины с икрой, пельмени, сало. Он ужинал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров, передает «РИА Новости».
По данным агентства, в заказ Орбана вошли блины за 220 руб. с икрой форели стоимостью 1800 руб. за 50 г. Их подали вместе с пампушками, зеленым луком и тертым яйцом. Икра находилась в отдельной тарелке из стекла, которую поместили в железную емкость со льдом.
Кроме того, венгерский премьер заказал пельмени «Сибирские» за 720 руб. и сало в шелухе стоимостью 690 руб. Вместе с этими блюдами ему принесли сметану, несколько жареных кусочков бородинского хлеба, зеленый лук и горчицу.
28 ноября в Кремле прошли переговоры Путина и Орбана. На опубликованном видео показано, что после встречи российский лидер проводил венгерского премьера к автомобилю. Беседа продлилась почти четыре часа. После переговоров министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто подчеркнул, что российский президент заверил венгерского премьера в том, что саммит РФ – США пройдет в Будапеште, если он все же состоится.