Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан на ужине в ресторане русской кухни попробовал блины с икрой и сало

Ведомости

В меню премьер-министра Виктора Орбана на ужине в ресторане «Живаго» в Москве были блины с икрой, пельмени, сало. Он ужинал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров, передает «РИА Новости».

По данным агентства, в заказ Орбана вошли блины за 220 руб. с икрой форели стоимостью 1800 руб. за 50 г. Их подали вместе с пампушками, зеленым луком и тертым яйцом. Икра находилась в отдельной тарелке из стекла, которую поместили в железную емкость со льдом.

Кроме того, венгерский премьер заказал пельмени «Сибирские» за 720 руб. и сало в шелухе стоимостью 690 руб. Вместе с этими блюдами ему принесли сметану, несколько жареных кусочков бородинского хлеба, зеленый лук и горчицу.

28 ноября в Кремле прошли переговоры Путина и Орбана. На опубликованном видео показано, что после встречи российский лидер проводил венгерского премьера к автомобилю. Беседа продлилась почти четыре часа. После переговоров министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто подчеркнул, что российский президент заверил венгерского премьера в том, что саммит РФ – США пройдет в Будапеште, если он все же состоится. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте