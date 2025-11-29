Орбан на ужине в ресторане русской кухни попробовал блины с икрой и сало

28 ноября в Кремле прошли переговоры Путина и Орбана. На опубликованном видео показано, что после встречи российский лидер проводил венгерского премьера к автомобилю. Беседа продлилась почти четыре часа. После переговоров министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто подчеркнул, что российский президент заверил венгерского премьера в том, что саммит РФ – США пройдет в Будапеште, если он все же состоится.