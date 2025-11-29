Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

Ведомости

Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

ЕС участвует только в двусторонних обсуждениях, где вклад стран-участниц необходим на данном этапе, например, в определении гарантий безопасности с США, рассказал собеседник агентства.

В эти выходные украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что группа, в которую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник Bloomberg.

Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США

Политика / Международные новости

Уиткофф должен возглавить американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.

Поездка украинской делегации приходится на момент, когда президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением из-за коррупционного скандала. Накануне после обысков в отставку подал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он возглавлял украинскую группу на переговорах с США.

Читайте также:Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысков
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь