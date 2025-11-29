Bloomberg: ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США
Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
ЕС участвует только в двусторонних обсуждениях, где вклад стран-участниц необходим на данном этапе, например, в определении гарантий безопасности с США, рассказал собеседник агентства.
В эти выходные украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что группа, в которую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник Bloomberg.
Уиткофф должен возглавить американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.
Поездка украинской делегации приходится на момент, когда президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением из-за коррупционного скандала. Накануне после обысков в отставку подал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он возглавлял украинскую группу на переговорах с США.