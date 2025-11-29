Bloomberg: ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

В эти выходные украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что группа, в которую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник Bloomberg.