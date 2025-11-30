Ермак и Зеленский пообщались «один на один» 29 ноября
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский лидер Владимир Зеленский провели разговор «один на один». Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Депутат рассказал, что после своего увольнения Ермак был в офисе президента 29 ноября: «И был не только чтобы забрать вещи, но и провел достаточно долгое время на четвертом этаже (это этаж президента)».
По словам Железняка, неизвестно, что «именно он там делал», но «точно он имел разговор с президентом один на один».
«Пришел помириться после ссоры или это просто продолжение спектакля, здесь объективно не знаю. Показательно, что потом вышел его комментарий про "до сих пор друзья"», – написал он в Telegram.
Ермак подписал заявление об отставке 28 ноября. Это произошло на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.
29 ноября Ермак заявил в комментарии Financial Times, что не питает неприязни к главе государства после своей отставки, и назвал его своим другом.