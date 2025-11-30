Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ермак и Зеленский пообщались «один на один» 29 ноября

Ведомости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский лидер Владимир Зеленский провели разговор «один на один». Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Депутат рассказал, что после своего увольнения Ермак был в офисе президента 29 ноября: «И был не только чтобы забрать вещи, но и провел достаточно долгое время на четвертом этаже (это этаж президента)».

По словам Железняка, неизвестно, что «именно он там делал», но «точно он имел разговор с президентом один на один». 

«Пришел помириться после ссоры или это просто продолжение спектакля, здесь объективно не знаю. Показательно, что потом вышел его комментарий про "до сих пор друзья"», – написал он в Telegram.

Ермак подписал заявление об отставке 28 ноября. Это произошло на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.

29 ноября Ермак заявил в комментарии Financial Times, что не питает неприязни к главе государства после своей отставки, и назвал его своим другом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь