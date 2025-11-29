Ермак назвал Зеленского своим другом
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил Financial Times, что не питает неприязни к главе государства после своей отставки, и назвал его своим другом.
«Он был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после», – подчеркнул он.
По данным издания, Ермак и Зеленский были очень близки с самого начала конфликта на Украине. Они были неразлучны и часто вместе тренировались в президентском спортзале по утрам.
28 ноября Ермак подписал заявление об отставке. Это произошло после того, как у главы офиса президента провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.
Ермак ранее возглавлял делегацию Украины на переговорах по плану урегулирования российско-украинского конфликта. Обыск и его отставка произошли перед запланированной встречей с американской группой. 29 ноября Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации на переговорах.
Умеров объявил, что украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе и намерена продолжить работу над «согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира».