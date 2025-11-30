Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге возросло до 146

Пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол. Восемь жилых блоков, находившиеся на реконструкции с лета 2024 г., были обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.