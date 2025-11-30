Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге возросло до 146
Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 146. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на полицию города.
Группа исследовала четыре из семи пострадавших блоков. Офицер Чэн Ка-чун сообщил, что сотрудники отдела по опознанию жертв стихийных бедствий полиции Гонконга проверили здания и обнаружили тела как в квартирах, так и на крышах.
«Внутри очень темно и из-за слабого освещения очень трудно работать, особенно в местах, удаленных от окон», – сказал он.
28 ноября сообщалось о 128 погибших.
Пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол. Восемь жилых блоков, находившиеся на реконструкции с лета 2024 г., были обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.