Главная / Политика /

Песков: позиции Украины ухудшаются каждый день

Ведомости

Каждый день для украинского президента Владимира Зеленского становится упущенным днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Однозначным является одно – каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал представитель Кремля.

Песков ранее отмечал, что коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины происходят вокруг денежных средств, которые США и Евросоюз отправляли Киеву. 

Сейчас Россия и Украина обсуждают с представителями США американский мирный план по урегулированию конфликта. На этой неделе переговоры в Штатах проводит украинская делегация, а на следующей запланирован визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию.

