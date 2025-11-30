Песков: позиции Украины ухудшаются каждый день
Каждый день для украинского президента Владимира Зеленского становится упущенным днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Однозначным является одно – каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал представитель Кремля.
Песков ранее отмечал, что коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины происходят вокруг денежных средств, которые США и Евросоюз отправляли Киеву.
Сейчас Россия и Украина обсуждают с представителями США американский мирный план по урегулированию конфликта. На этой неделе переговоры в Штатах проводит украинская делегация, а на следующей запланирован визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию.