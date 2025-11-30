Лавров назвал причину отстранения Европы от диалога по Украине
Европейские страны сами исключили себя из процесса мирных переговоров по Украине, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это произошло из-за провала нескольких предыдущих договоренностей.
«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 г., ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила минские договоренности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Последний случай произошел в 2022 г., когда «по требованию» экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона вышла из переговоров в Стамбуле, указал Лавров.
Bloomberg со ссылкой на источник писал накануне, что европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров по Украине. Агентство писало, что ЕС участвует только в двусторонних обсуждениях, где вклад стран-участниц необходим, например, в определении гарантий безопасности с США.
28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».