Умеров удалил свое сообщение о начале встречи делегации Украины с США

Встреча украинской делегации с американской стороной началась, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Позднее он удалил сообщение, обратило внимание издание «Страна.ua».

В числе приоритетов украинской делегации в ходе переговоров – конструктивный диалог, продвижение достигнутых в Женеве наработок и защита украинских интересов, говорилось в публикации. 

Умеров на переговорах возглавляет делегацию Украины. Киев также представляют начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и сотрудники МИДа и разведки. 

Путин примет Уиткоффа до 4 декабря

Политика / Международные отношения

По данным Axios, украинский контингент находится в Майами. Сама встреча пройдет гольф-клубе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Shell Bay. В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

26 ноября CNN писал, что Украина во время переговоров в Женеве не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.

Ранее на этой неделе Кремль сообщал, что в начале следующей недели Уиткофф должен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».

