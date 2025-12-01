Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добить выживших в Карибском море
Президент США Дональд Трамп проверит информацию в прессе о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета убить всех выживших при атаке США на суда в Карибском море. Глава Белого дома сообщил об этом журналистам.
«Мы изучим это», – сказал американский лидер.
По его словам, сам бы он не отдал приказа о таких ударах. При этом Хегсет заверил его, что не приказывал добивать выживших, и Трамп доверяет его словам.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио информировал, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. The Post со ссылкой на трансляцию с беспилотника сообщила, что двое выживших держались за обломки судна после первой ракетной атаки, но глава операции приказал нанести второй удар в соответствии с директивой Хегсета. Это решение, по словам источников газеты, привело к гибели обоих выживших.
30 ноября The Washington Post (WP) сообщила, что комитеты конгресса США расследуют сообщения об убийстве выживших после удара по судну, подозреваемому в контрабанде наркотиков в Карибском море.