Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добить выживших в Карибском море

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио информировал, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. The Post со ссылкой на трансляцию с беспилотника сообщила, что двое выживших держались за обломки судна после первой ракетной атаки, но глава операции приказал нанести второй удар в соответствии с директивой Хегсета. Это решение, по словам источников газеты, привело к гибели обоих выживших.