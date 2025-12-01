Кремль: пока преждевременно говорить о будущем курсе США по отношению к РФ

Посол России в США Александр Дарчиев 19 ноября сообщил о продолжении диалога двух стран на различных уровнях. По его словам, позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, «не исчерпан». Дарчиев отмечал, что если диалог «забуксовал», это не означает его остановку. Он добавил, что несмотря на сложности, России и США как великим державам важно договариваться о мирном сосуществовании.