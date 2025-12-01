Газета
Кремль: пока преждевременно говорить о будущем курсе США по отношению к РФ

В Кремле считают преждевременным давать прогноз по будущему курсу США в отношении России с учетом текущих контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

21 ноября Песков говорил, что Россия и США практически не продвинулись в устранении взаимных раздражителей. Тогда он отметил, что Москва предпочла бы рассматривать работу по раздражителям и переговоры по украинскому урегулированию как разные треки.

Посол России в США Александр Дарчиев 19 ноября сообщил о продолжении диалога двух стран на различных уровнях. По его словам, позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, «не исчерпан». Дарчиев отмечал, что если диалог «забуксовал», это не означает его остановку. Он добавил, что несмотря на сложности, России и США как великим державам важно договариваться о мирном сосуществовании.

