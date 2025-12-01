В Кремле не ответили на вопрос о договороспособности Киева после скандала

30 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что существует «хороший шанс» на заключение мирного соглашения по украинскому конфликту. CNN обратил внимание, что комментарии американского лидера прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио назвал мирные переговоры хрупкими и подчеркнул, что Москва будет играть ключевую роль в любом соглашении.