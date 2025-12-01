В Кремле не ответили на вопрос о договороспособности Киева после скандала
На вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала в руководстве, пока ответить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не могу ответить на этот вопрос», – сказал он.
Кроме того, Песков подтвердил, что 2 декабря состоится встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
30 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что существует «хороший шанс» на заключение мирного соглашения по украинскому конфликту. CNN обратил внимание, что комментарии американского лидера прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио назвал мирные переговоры хрупкими и подчеркнул, что Москва будет играть ключевую роль в любом соглашении.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.