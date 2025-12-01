Песков оценил, как замена Ермака повлияет на переговоры с Украиной

Песков оценил, как замена Ермака повлияет на переговоры с УкраинойВ Кремле ответили на вопрос «Ведомостей» о том, как поменяется темп диалога
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со временем станет ясно, как повлияет на ход переговоров по украинскому урегулированию увольнение бывшего главы офиса президента республики Андрея Ермака.
«Посмотрим, как практика покажет», – ответил представитель Кремля на вопрос «Ведомостей».
28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «Операция «Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.
30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева. Дипломат заявила, что власть на Украине «срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился».