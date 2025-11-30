Газета
Главная / Политика /

Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом властей Украины

Ведомости

Отставка руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака является пиар-ходом Киева, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова

По ее словам власть на Украине «срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился». 

«На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. Судить за не только внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников», – сказала она (цитата по ТАСС).

Что в мире пророчат Зеленскому после отставки Ермака

Политика / Международные новости

Ермак подписал заявление об отставке 28 ноября. Это произошло на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.

Axios писал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить офис Зеленского после отставки Ермака. Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов.

