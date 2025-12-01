Газета
Новак: страны ОПЕК+ договорились не менять добычу в первом квартале 2026 года

Страны ОПЕК+ приняли решение оставить объемы добычи нефти на текущем уровне в течение первого квартала 2026 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России-24».

«Если говорить о тех странах, которые дополнительно <...> сокращали добычу, восемь стран брали на себя добровольное обязательство. Мы провели отдельную встречу, договорились, что в течение января, февраля, марта, то есть первый квартал следующего года, уровни добычи не будут меняться», – отметил он.

Новак объяснил, что это правильное решение, так как на рынок не будет поступать дополнительный объем ресурса в период низкого спроса.

30 ноября вице-премьер говорил, что мировой рынок нефти все еще чувствителен к изменениям спроса и предложения, поэтому его стабильность остается зависимой от решений ключевых игроков. Тогда ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г.

