Новак: страны ОПЕК+ договорились не менять добычу в первом квартале 2026 года

«Если говорить о тех странах, которые дополнительно <...> сокращали добычу, восемь стран брали на себя добровольное обязательство. Мы провели отдельную встречу, договорились, что в течение января, февраля, марта, то есть первый квартал следующего года, уровни добычи не будут меняться», – отметил он.