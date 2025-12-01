Газета
ЕК: европейские страны направят Украине оружие на миллиарды евро

Украина получит от 15 государств Евросоюза (ЕС) оружие на миллиарды евро в рамках программы милитаризации SAFE (бывшая Rearm EU), заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

«Национальные планы 15 государств ЕС включают поддержку Украины. Я не могу назвать точную сумму, но речь идет о миллиардах, а не о миллионах евро», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

26 ноября издание Politico сообщало, что Вашингтон может ввести ограничения на поставки оружия, которое оплачивают страны ЕС для Киева, чтобы оказать давление на них и Украину. По данным газеты, США могут приостановить реэкспорт вооружений или замедлить поставки «всего за одну ночь». 

В тот же день генсекретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что до конца 2025 г. Киев получит вооружения на общую сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL. По его словам, будет продолжена инициатива со стороны Чехии по боеприпасам, а также попытки Литвы и Дании закупить оборонное оборудование для Украины.

