ЕК: европейские страны направят Украине оружие на миллиарды евро

В тот же день генсекретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что до конца 2025 г. Киев получит вооружения на общую сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL. По его словам, будет продолжена инициатива со стороны Чехии по боеприпасам, а также попытки Литвы и Дании закупить оборонное оборудование для Украины.