Зеленский и Уиткофф провели телефонный разговор

Зеленский и Уиткофф провели телефонный разговорУкраинский президент также пообщался с европейскими союзниками
Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели телефонный разговор, сообщил BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский переговорили также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Евросовета Антониу Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсекретарем НАТО Марком Рютте, а также с несколькими главами европейский государств и правительств. Деталей разговоров не сообщалось.
1 декабря Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию, где он провел встречу с Макроном «с глазу на глаз». В планах украинского лидера посетить производственные мощности авиакосмического предприятия Dassault Aviation.
По информации AFP, Уиткофф также провел в понедельник вторую встречу с главой украинской делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. Axios сообщал, что они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.