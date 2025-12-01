Дмитриев: разжигатели войны кричат громче, когда близится мир

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, в свою очередь, отмечала, что текущая неделя может быть решающей в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса. Она также рассказала, что 1 декабря состоится ее встреча с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главой украинского МИДа Андреем Сибигой.