Дмитриев: разжигатели войны кричат громче, когда близится мир

Ведомости

Накал, который наблюдается со стороны разжигателей конфликта на Украине, стал хорошим знаком, так как они кричат «громче всего», когда приближается урегулирование, заявил в X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

«Истерический медийный накал разжигателей войны на самом деле хороший признак: они кричат громче всего тогда, когда мир становится ближе», – написал он.

1 декабря представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что на Украину поставят оружие от 15 государств Евросоюза (ЕС), которые потратят на эти цели миллиарды евро в рамках программы милитаризации SAFE (бывшая Rearm EU).

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, в свою очередь, отмечала, что текущая неделя может быть решающей в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса. Она также рассказала, что 1 декабря состоится ее встреча с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главой украинского МИДа Андреем Сибигой.

