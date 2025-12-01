Дмитриев: разжигатели войны кричат громче, когда близится мир
Накал, который наблюдается со стороны разжигателей конфликта на Украине, стал хорошим знаком, так как они кричат «громче всего», когда приближается урегулирование, заявил в X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
«Истерический медийный накал разжигателей войны на самом деле хороший признак: они кричат громче всего тогда, когда мир становится ближе», – написал он.
1 декабря представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что на Украину поставят оружие от 15 государств Евросоюза (ЕС), которые потратят на эти цели миллиарды евро в рамках программы милитаризации SAFE (бывшая Rearm EU).
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, в свою очередь, отмечала, что текущая неделя может быть решающей в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса. Она также рассказала, что 1 декабря состоится ее встреча с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и главой украинского МИДа Андреем Сибигой.