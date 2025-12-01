Умеров рассказал о значительном прогрессе на переговорах с США
Во время переговоров по вопросу украинского урегулирования Киева и Вашингтона во Флориде был достигнут «значительный прогресс». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Facebook
Он отметил, что отдельные вопросы нуждаются в доработке. США и Украина, по его словам, также договорились поддерживать контакты по урегулированию кризиса.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. Axios сообщал, что они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели телефонный разговор.