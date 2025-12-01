Каллас: ЕС суммарно предоставил Украине 187 млрд евро
Европейский союз (ЕС) суммарно предоставил Украине более 187 млрд евро, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав министерств обороны европейских стран в Брюсселе.
«Больше, чем кто-либо другой», – подчеркнула она.
Каллас также сказала, что необходимо продолжать поддержку Киева. По ее словам, чем сильнее Украина в бою, тем сильнее за столом переговоров.
28 ноября Politico писало, что страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, что происходит с налоговыми поступлениями от замороженных российских резервов на сумму 140 млрд евро, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear. Дипломаты из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу.
Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву за счет этих активов, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.