Премьер Польши напомнил Мерцу о необходимости выплаты репараций
Польша не получила от Германии репарации за потери в результате Второй мировой войны, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает «РИА Новости».
«Мы в Польше считаем, что Польша не получила возмещения за потери, преступления во время Второй мировой войны. <...> Как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу, и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа», – подчеркнул он.
16 ноября власти Польши призвали отменить аукцион, который был запланирован в ФРГ. Там планировали продать вещи и материалы узников немецких концлагерей, включая Освенцим. После этого анонс мероприятия исчез с сайта аукционного дома Felzmann. Он должен был пройти 17 ноября. В пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого отмечали, что правительство республики могло бы потребовать реституции и выкупить все памятные вещи.
1 сентября Навроцкий также говорил, что Германия должна выплатить Польше репарации. По его словам, Варшава нуждается в справедливости и ясных отношениях с Берлином.