Премьер Польши напомнил Мерцу о необходимости выплаты репараций

«Мы в Польше считаем, что Польша не получила возмещения за потери, преступления во время Второй мировой войны. <...> Как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу, и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа», – подчеркнул он.