Украинские депутаты решили заблокировать Раду, требуя перезагрузки правительства

На следующий день депутаты «Европейской солидарности» вновь заблокировали трибуну Верховной рады. Тогда они потребовали перед отставкой министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко вызвать их и премьер-министра Украины Юлию Свириденко для дачи отчета.