Украинские депутаты решили заблокировать Раду, требуя перезагрузки правительства
Оппозиционные депутаты Украины вновь намерены заблокировать трибуну Верховной рады во время заседания 2 декабря. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что как минимум две фракции – «Европейская солидарность» и «Батькивщина» – требуют публично полной перезагрузки правительства и «очистки власти».
«Есть ощущение, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы + часть «слуг народа», – добавил Железняк.
18 ноября «Евросолидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко блокировала трибуну в Раде. Депутаты потребовали отставки правительства в связи с коррупционным скандалом.
На следующий день депутаты «Европейской солидарности» вновь заблокировали трибуну Верховной рады. Тогда они потребовали перед отставкой министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко вызвать их и премьер-министра Украины Юлию Свириденко для дачи отчета.