Политика

Украинские депутаты решили заблокировать Раду, требуя перезагрузки правительства

Ведомости

Оппозиционные депутаты Украины вновь намерены заблокировать трибуну Верховной рады во время заседания 2 декабря. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что как минимум две фракции – «Европейская солидарность» и «Батькивщина» – требуют публично полной перезагрузки правительства и «очистки власти».

«Есть ощущение, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы + часть «слуг народа», – добавил Железняк.

Партия Порошенко вновь заблокировала трибуну Верховной рады

Политика / Международные новости

18 ноября «Евросолидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко блокировала трибуну в Раде. Депутаты потребовали отставки правительства в связи с коррупционным скандалом. 

На следующий день депутаты «Европейской солидарности» вновь заблокировали трибуну Верховной рады. Тогда они потребовали перед отставкой министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко вызвать их и премьер-министра Украины Юлию Свириденко для дачи отчета.

